وزارة الشؤون الاجتماعية تسلم تجهيزات واحتياجات 11 فرعا من فروع الوزارة بالمنطقة الشرقية

طرابلس 8 يونيو 2022 م ( وال ) تقوم هذه الايام الاجهزة التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية بتسليم تجهيزات واحتياجات لفروع الوزارة بالمنطقة الشرقية دعما منها للخدمات التي تقوم بها المؤسسات والهيئات التابعة للوزارة خدمة للمواطن وللفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة .

حيث تم بمخازن الوزارة توزيع التجهيزات لفروع الشؤون الاجتماعية باحد عشر فرعا من فروع الوزارة بالمنطقة الشرقية تحت اشراف وكيل شؤون الفروع ” فرج مجاهد “و مدير إدارة الفروع ” احمد العش ” والفريق المكلف .

وشملت هذه التجهيزات الاثاث المكتبي والاجهزة الالكترونية والكهربائية والفرش والسجاد وغيرها .

وتأتي عملية توفير التجهيزات ضمن مبادرة عودة الحياة التي أطلقها رئيس حكومة الوحدة الوطنية حتى تتمكن الفروع من تقديم خدماتها للمواطنين وتأتي عملية التوزيع هذه مع الشروع في صيانة عدد كبير من مقار الفروع في مختلف مناطق البلاد.