رئيس المجلس الرئاسي يبحث مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي لليبيا آخر المستجدّات السياسية

طرابلس 08 يونيو 2022 (وال)- استقبل رئيس المجلس الرئاسي،السيد محمد المنفي اليوم الأربعاء، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى ليبيا السيد بول سولير، رفقة السفيرة الفرنسية لدى ليبيا ياتريس لوفرابير دوهيلين.

هذا وبحث المنفي آخر المستجدّات السياسية، وسُبل تعزيز علاقة التعاون وتعزيز الاستقرار الدائم في ليبيا.

وقدم المبعوث للسيد الرئيس؛ إحاطة عن لقائه بالمبعوثة الأممية السيدة ستيفاني وليامز، حول تطورات الملف الليبي، وأهمية دعم المسار الانتخابي، والحرص على نجاح المسارين الأمني والعسكري لخلق بيئة اقتصادية داعمة للاستقرار.

وأكد الرئيس على ضرورة العمل للمحافظة على الاستقرار في ليبيا، لمساهمته في إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وفق إطار دستوري تتفق عليه جميع الأطراف المشاركة في العملية السياسية. (وال) ح س/ ر ت

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