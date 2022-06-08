كييف ترفض زيارة الوكالة الذرية لمحطة زاباروجيا النووية

أكدت أوكرانيا رفضها زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي المزمعة لمحطة زاباروجيا النووية، التي تسيطر عليها روسيا منذ بداية الحرب، منوهةً بأنها لم تطلب مثل هذه الزيارة.

ووجهت شركة الطاقة النووية الحكومية في أوكرانيا إنيرجو-آتوم، انتقادات حادة للوكالة، معتبرةً أن هذه الزيارة من شأنها أن تضفي الشرعية على وجود الروس هناك، وتغض الطرف عن كل أفعالهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة اتهمت مدير الوكالة بالكذب، على خلفية تصريحات أشار فيها إلى دعوة تلقاها من كييف لإرسال وفد للمحطة، مشددةً على أن زيارة المحطة لن تصبح ممكنة إلا حين تستعيد أوكرانيا السيطرة على الموقع.

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