الحرب الأوكرانية.. لافروف يبحث في أنقرة استحداث آلية لنقل الحبوب

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن أمله في حل المشكلات المتعلقة بشحنات الحبوب من موانئ في أوكرانيا، مشترطًا نزع كييف للألغام في المياه المحيطة بتلك الموانئ.

وأضاف لافروف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في أنقرة، أن ما وصفها بـ”العملية العسكرية الخاصة” التي تنفذها روسيا في أوكرانيا؛ تسير وفقًا للمخطط له.

ونوه لافروف، في الوقت ذاته، بالحاجة لاستئناف محادثات السلام قبل الحديث عن أي فرصة لعقد محادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأشار جاويش أوغلو، من جانبه، إلى أنه ناقش مع لافروف استحداث آلية لنقل الحبوب من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود.

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