وزير المواصلات يبحث مع السفير الإسباني تعزيز التعاون المشترك

طرابلس 08 يونيو 2022 (وال)- بحث وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد الشهوبي، مع سفير أسبانيا لدى ليبيا خافير لاراشي؛ سُبل تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين.

كما تطرق الجانبان خلال لقائهما اليوم الأربعاء إلى مشاركة الشركات الإسبانية في إعادة الأعمار وتطوير المطارات الليبية، وتأهيل ورفع كفاءة الكوادر الفنية التابعة لمصلحتي الطيران والمطارات، فضلا عن مناقشة التعاون في مجال التغطية الردارية والملاحة الجوية، وفي مجال الموانئ والنقل البحري. (وال)

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