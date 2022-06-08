واشنطن تُحمّل طهران مسؤولية عرقلة مفاوضات الاتفاق النووي

اتهمت الولايات المتحدة إيران بعرقلة الجهود التي تبذلها الأطراف المعنية بشأن إحياء الاتفاق النووي، الموقع عام 2015، منوهةً بأن مطالب إيران برفع العقوبات تمنع إحراز تقدم.

وتقدمت واشنطن ببيان خلال اجتماع لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أشارت فيه إلى الحاجة الملحة لوجود شريك لديه إرادة في إيران.

يشار إلى أن الولايات المتحدة الأميركية قد شددت على ضرورة أن تسقط طهران مطالبها برفع العقوبات التي لا ترتبط بوضوح بخطة العمل الشاملة المشتركة، ولفتت إلى أن هذه المطالب بالتحديد هي ما يعيق التوصل إلى اتفاق.

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