مقتل 17 راكباً في إيران بانحراف قطار عن مساره

لقي 17 شخصاً حتفهم، جراء خروج قطار ركاب عن مساره في شرق إيران، فيما أصيب 60 راكباً بجروح خطيرة- وفق ما أفاد به المتحدث باسم هيئة السكك الحديدية مجتبى خالدي.

وأشار رئيس إدارة الأزمات في مقاطعة خراسان الجنوبية، إلى أن القطار الذي كان متجهاً إلى مدينة “يزد” اصطدم بحفارة آلية، ما أدى لخروج 5 من العربات الـــ11 التي يتكون منها عن القضبان.

ونوه رئيس الإدارة بأن العديد من سيارات الأسعاف وصلت على الفور إلى موقع الحادث، فيما لفت رئيس شركة السكك إلى أن القطار كان يقل 348 راكباً، مرجحاً ارتفاع حصيلة القتلى.

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