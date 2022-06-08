تجربة فريدة.. شركات بريطانية تختبر نظام عمل أسبوعي من 4 أيام

أطلقت 70 شركة في المملكة المتحدة فترة تجريبية لاختبار العمل 4 أيام في الأسبوع لنحو 3000 عامل، بدون خفض في الأجور والرواتب في تجربة تستمر 6 أشهر.

وأفادت صحيفة الإندبندنت البريطانية، أن الشركات ستعطي العمال 100% من الأجر مقابل 80% من وقت العمل، في مقابل الالتزام بالحفاظ على 100% على الأقل من الإنتاجية، حيث يجري تنظيم التجربة بالشراكة مع مركز “أوتونومي” للأبحاث، وحملة “أسبوع عمل 4 أيام” في بريطانيا، وباحثون من جامعة كامبريدج وجامعة إكسفورد وكلية بوسطن.

وسيعمل الباحثون مع كل منظمة مشاركة لقياس التأثير على الإنتاجية ورفاهية عمالها، وكذلك التأثير على البيئة والمساواة بين الجنسين، وسبق لدولة الإمارات العربية المتحدة أن اعتمدت نظام عمل أسبوعي للجهات الحكومية من أربعة أيام، كجزء من جهود تعزيز التوازن بين العمل والحياة الشخصية وتعزيز الرفاهية الاجتماعية.

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