وزارة الداخلية تتفقد معبر غدامس الحدودي مع الجزائر للوقوف على احتياجاته التشغيلية لإعادة تفعيله

غدامس 08 يونيو 2022 (وال)- أجرت اللجنة المكلفة بتقييم الاحتياجات التشغيلية لإعادة تفعيل فتح معبر غدامس الحدودي مع الجزائر اليوم الأربعاء، زيارة للمنفذ؛ شملت كافة المواقع لتقييم مدى جاهزيتها.

ورافق أعضاء اللجنة مهندسين من الإدارة العامة للشؤون الفنية والاتصالات، ومكتب المشروعات بوزارة الداخلية بحضور مندوبين عن كافة المكونات العاملة بالمنفذ.

وعُقد خلال الزيارة اجتماع موسع بمقر إدارة الجمرك بالمنفذ؛ ناقش الصعوبات التي تواجه المنفذ، ووضع الحلول لتذليل كافة العقبات التي تعترض سير العمل.

كما عقدت اللجنة اجتماعا بمقر بلدية غدامس بحضور عميد وأعضاء المجلس البلدي، والذين أكدوا إلتزامهم التام وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة.

في ختام الاجتماع أكد الحاضرون على ضرورة العمل بروح الفريق، من أجل إعادة فتح المعبر بما يعود بالنفع للجانبين الليبي والجزائري. (وال)

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