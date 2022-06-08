وليامز تعرب عن امتنانها لحكومات أمريكا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا ومصر وتركيا لدعمها لتنظيم الانتخابات في ليبيا.

تونس 08 يونيو 2022م (وال) – أعربت المستـشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن الليبي ” سـتيفاني ولـيامز” عن امتنانها للدعم الذي تقدمه حكومات الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وألمانيا ومصر وتركيا لتنظيم الانتخابات بليبيا في أقرب فرصة.

جاء ذلك خلال لقائها قبيل انطلاق اجتماع مجموعة العمل الأمنية، بكبار المسؤولين في حكومات الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وألمانيا ومصر وتركيا حول أخر التطورات في ليبيا، حسب تغريدة لـ ” ويليامز ” على توتير.

وقالت ” ويليامز ” في التغريدة (أعربتُ عن امتناني لهم جميعاً على الدعم الذي يقدمونه للدفع بتنظيم الانتخابات في أقرب فرصة ممكنة على أساس متين وإطار دستوري توافقي في سبيل تحقيق تطلعات الشعب الليبي في انتخاب من يمثلهم).

(وال )