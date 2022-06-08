طائرة مسيرة تستهدف قنصلية الولايات المتحدة في أربيل العراقية

استهدف هجوم بطائرة مسيرة -الأربعاء- مقر القنصلية الأميركية في مدينة أربيل الواقعة في شمال العراق- وفق ما نقلته رويترز وسكاي نيوز عربية عن مصادر أمنية.

ووفقاً لمراسل سكاي نيوز عربية، فقد استهدفت قذيفة الطريق المؤدي إلى مصيف صلاح الدين بالقرب من المبنى الجديد للقنصلية الأميركية التي لاتزال قيد الإنشاء، مما ألحق أضراراً مادية بعدة سيارات مدنية، فيما ذكرت حكومة إقليم كردستان العراق أن الصواريخ استهدفت القنصلية الأميركية ضمن مواقع أخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن مدينة أربيل العراقية سبق أن شهدت هجمات مماثلة منها ما أعلن الحرس الثوري الإيراني مسؤوليته عنها آخرها في شهر مارس الماضي بـ12 صاروخاً بالستياً، قالت وسائل إعلام رسمية إيرانية حينها إنها استهدفت “مراكز استراتيجية إسرائيلية” في المدينة.

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