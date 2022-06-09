ليبيا نيوز

الرئيس الأوكراني يحذر من أزمة غذاء عالمية بسبب الحصار الروسي للموانئ

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أزمة غذاء عالمية قد تصيب العالم بسبب الحصار الروسي للموانئ الأوكرانية الموجودة على البحر الأسود.

وقال إن الملايين من الناس قد يموتون جوعا لعدم قدرة أوكرانيا على تصدير القمح، والذرة، والمنتجات الأخرى التي اعتادت على تصديرها إلى عدد كبير من الدول التي تعتمد على أوكرانيا في تأمين حاجتها من الغذاء.

وأشار في تحذير شديد اللهجة إلى أن العالم على شفا أزمة غذاء مروعة.

ودعا العالم إلى التدخل من أجل فك الحصار عن الموانئ، وأكد جاهزية بلاده لإعادة تصدير منتجاتها إلى أنحاء العالم كافة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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