وزارة التعليم تتابع مع مُراقب التربية والتعليم بالعجيلات سير الدراسة بمدارس البلدية والاستعداد لامتحانات النهائية.

العجيلات 9 يُونيو 2022 م.( وال ) – تابع وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون المُراقبات ” محسن الكبيّر” مع مُراقب التربية والتعليم ببلدية العجيلات “سامي مخلوف” سير الدراسة بمدارس البلدية واستعدادات المراقبة لاجراء الامتحانات النهائية للعام الدراسي الحالي .

كما تم خلال الاجتماع الذي حضره مُدير مصلحة التّفتيش والتّوجيه التّربوي “سعد القمودي”، ومُدير إدارة التعليم الأساسي بالوزارة “سالم مفتاح محمد” متابعة سير العملية التعليمية ومناقشة عدد من الإجراءات المالية المُتعلّقة بملف العقود و الاستعداد للامتحانات النهائية لسنوات النقل وشهادتي إتمام مرحلتَي التعليم الأساسي والثانوي.