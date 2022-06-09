ليبيا نيوز

تحطم طائرة عسكرية أميركية جنوب كاليفورنيا

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت مصادر أميركية عن تحطم طائرة عسكرية من طراز إم في-22 بي أوسبري تابعة لقاعدة كامب بندلتون تضم 5 من عناصر المارينز جنوب كاليفورنيا في 8 يونيو الجاري.

وأشارت المصادر إلى أن الطائرة التابعة لوحدة طيران المارينز الثالثة تحطمت في منطقة غلاميس على بعد 35 كيلو مترًا من الحدود المكسيكية، موضحة أن مصير الطاقم لا يزال مجهولاً، وأكدت وجود مسعفين في مكان الحادث يقومون بالبحث عن الطاقم.

وقالت المصادر إن الطائرة لم تكن تحمل مواد مشعة عند سقوطها، نافية الأنباء التي تتحدث عن وجود مواد نووية على متنها.

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قناة 218 الليبية

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