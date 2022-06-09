تحطم طائرة عسكرية أميركية جنوب كاليفورنيا

أعلنت مصادر أميركية عن تحطم طائرة عسكرية من طراز إم في-22 بي أوسبري تابعة لقاعدة كامب بندلتون تضم 5 من عناصر المارينز جنوب كاليفورنيا في 8 يونيو الجاري.

وأشارت المصادر إلى أن الطائرة التابعة لوحدة طيران المارينز الثالثة تحطمت في منطقة غلاميس على بعد 35 كيلو مترًا من الحدود المكسيكية، موضحة أن مصير الطاقم لا يزال مجهولاً، وأكدت وجود مسعفين في مكان الحادث يقومون بالبحث عن الطاقم.

وقالت المصادر إن الطائرة لم تكن تحمل مواد مشعة عند سقوطها، نافية الأنباء التي تتحدث عن وجود مواد نووية على متنها.

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