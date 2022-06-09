النفط يواصل الصعود وبرنت يسجل 124.08 دولار للبرميل.

سنغافورة 09 يونيو 2022 م ( وال ) – واصلت أسعار النفط صعودها اليوم الخميس مدعومة بطلب قوي في الولايات المتحدة ، والتي تعتبر أكبر مستهلك في العالم ، بينما من المتوقع أن ينتعش الطلب في الصين مع تخفيف قيود مكافحة فيروس كورونا في المدن الكبرى.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس 50 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 124.08 دولار للبرميل .

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو 38 سنتا، أو 0.3 بالمئة، إلى 122.49 دولار للبرميل ، وأغلق الخامان القياسيان أمس الأربعاء عند أعلى مستوى لهما منذ الثامن من مارس ، مسجلين مستويات شهداها في عام 2008.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء أن الولايات المتحدة سجلت انخفاضا قياسيا في احتياطيات الخام الاستراتيجية في حين ارتفعت المخزونات التجارية الأسبوع الماضي.

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