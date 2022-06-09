ليبيا نيوز

فرع الهيئة العامة للاستثمار بالجنوب يتابع تنفيذ مشاريع استثمارية وخاصة بقطاع الزراعة.

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

سبها 9 يونيو 2022 م ( وال ) – ناقش فرع الهيئة العامة للاستتمار بالمنطقة الجنوبية في اجتماع مع  فرع  وزارة الاقتصاد بالمنطقة الجنوبية عدد من الملفات  المتعلقة بالاستتمار في المنطقة الجنوبية وخاصة تنفيذ مشاريع زراعية .

حيث بحث مدير فرع الهيئة العامة للاستثمار  وشؤون الخصخصة  بالمنطقة الجنوبية ”  صلاح على الصالحين ”  مع رئيس ديوان وزارة الاقتصاد  بالمنطقة الجنوبية  ” يوسف  عبدالرحمن ”  بحضور  رئيس قسم الاستثمار بفرع الهيئة  المواضيع المتعلقة ببرامج الاستثمار وتنفيذ عدد من المشاريع بمدن الجنوب الليبي تشمل ” ملف الفنادق ،  والزراعة    و تجارة العبور ، إلى جانب  الاستثمار في المجال الصناعي  

واعلن فرع الهيئة عن الاستعداد لتنظيم  ورشة عمل  بسبها  بالتعاون مع  وزارة الاقتصاد  حول  أهمية المشاريع الزراعية    وخاصة  زراعة ” القمح ” .

سبها ( وال )

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وكالة الأنباء الليبية

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