فرع الهيئة العامة للاستثمار بالجنوب يتابع تنفيذ مشاريع استثمارية وخاصة بقطاع الزراعة.

سبها 9 يونيو 2022 م ( وال ) – ناقش فرع الهيئة العامة للاستتمار بالمنطقة الجنوبية في اجتماع مع فرع وزارة الاقتصاد بالمنطقة الجنوبية عدد من الملفات المتعلقة بالاستتمار في المنطقة الجنوبية وخاصة تنفيذ مشاريع زراعية .

حيث بحث مدير فرع الهيئة العامة للاستثمار وشؤون الخصخصة بالمنطقة الجنوبية ” صلاح على الصالحين ” مع رئيس ديوان وزارة الاقتصاد بالمنطقة الجنوبية ” يوسف عبدالرحمن ” بحضور رئيس قسم الاستثمار بفرع الهيئة المواضيع المتعلقة ببرامج الاستثمار وتنفيذ عدد من المشاريع بمدن الجنوب الليبي تشمل ” ملف الفنادق ، والزراعة و تجارة العبور ، إلى جانب الاستثمار في المجال الصناعي

واعلن فرع الهيئة عن الاستعداد لتنظيم ورشة عمل بسبها بالتعاون مع وزارة الاقتصاد حول أهمية المشاريع الزراعية وخاصة زراعة ” القمح ” .

سبها ( وال )