المنقوش تلتقي المبعوث الخاص لنظيرها الإيطالي رفقة السفير الإيطالي في ليبيا

طرابلس 09 يونيو 2022 (وال)- استقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش اليوم الخميس، المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإيطالي إلى ليبيا نيكولا أورلاندو رفقة السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشيني.

وتناول اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة في طرابلس؛ آخر مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، وجهود وزارة الخارجية وحكومة الوحدة الوطنية من أجل تعزيز الاستقرار في البلاد.

من جهته، أكد المبعوث الإيطالي أن بلاده تدعم جهود الوساطة التي تبذلها مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز، من أجل الوصول إلى اتفاق مع جميع الأطراف السياسية فى ليبيا، والحفاظ على الأمن والاستقرار وصولا لتحقيق انتخابات برلمانية ورئاسية وفق قاعدة دستورية صحيحة، موضحًا أن استقرار ليبيا أمر أساسي وهام؛ لاستقرار منطقة البحر المتوسط. (وال) ع م/ ر ت

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