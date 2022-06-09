ليبيا نيوز

منتخبنا لالعاب القوى يشارك في منافسات البطولة الأفريقية المقامة بموريشيوس.

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 9 يونيو 2022 م ( وال ) أفاد الاتحاد العام لالعاب القوى أن بعثة المنتخب الليبي لالعاب القوى وصلت دولة موريشيوس للمشاركة في البطولة الافريقية 22 للكبار في رحله استغرقت 23 ساعة طيران .

وسيشارك منتخبنا لالعاب القوى  في منافسات البطولة الأفريقية المقامة بموريشيوس بخوض العداء أحمد عمار منافسات الدوري التمهيدي في سابق 100 متر . ومشاركة العداء أحمد السباعي في منافسات الدوري الأول لسباق 400 متر .

 ويشار ك المنتخب الوطني   بثلاثة عدائين وهم علاء الجورني في سباق 100 متر و 1500 متر و أحمد السباعي في سباق 400 متر بالإضافة لأحمد عمار في سباق 100 متر .

 

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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