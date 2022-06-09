بعد قصف عنيف.. روسيا تسيطر على مركز سيفيرودونيتسك الأوكرانية

أرغم القصف الروسي العنيف والمستمر منذ أيام على مدينة سيفيرودونيتسك، القوات الأوكرانية على التراجع.

وتقتصر سيطرت القوات الأوكرانية الآن على الضواحي فقط، وفق ما أكده حاكم منطقة لوجانسك سيرهي جايداي التي تقع فيها المدينة.

وأشار جايداي إلى أنه لم يعد من المنطقي بقاء القوات الأوكرانية بعد أن عمدت روسيا لسياسة الأرض المحروقة، وقامت بتسوية المنطقة بالأرض بالقصف والضربات الجوية، لكنه لفت إلى أن القتال لا يزال مستمرًا، وأن القوات الأوكرانية تواصل الدفاع عن سيفيرودونيتسك.

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