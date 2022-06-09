النائب عبد الله اللافي يبحث مع مبعوث الخاص للرئيس الفرنسي آخر مستجدّات العملية السياسية

طرابلس 09 يونيو 2022 (وال)- استقبل النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي اليوم الخميس، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي بول سولير، بحضور السفيرة الفرنسية لدى ليبيا ياتريس دوهيلين، لبحث آخر مستجدّات العملية السياسية في ليبيا، وسُبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

ورحب النائب بالمجلس الرئاسي بالوفد الفرنسي، مشيدًا بالعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الصديقين، وبدور فرنسا في دعم الحل السلمي للأزمة الليبية، ودعم الحوار بين جميع أطراف العملية السياسية، مرورًا بمؤتمر باريس ووصولا إلى مسارات السياسية المختلفة.

وحمّل السيد عبد الله اللافي المبعوث الفرنسي؛ نقل تهاني المجلس الرئاسي إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الفرنسية، متمنيًا له النجاح في ولايته الرئاسية الثانية.

وأكد النائب بالمجلس الرئاسي للوفد الفرنسي؛ أن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق قاعدة دستورية متفق عليها، هي الحل الوحيد للأزمة السياسية في ليبيا، مشيرًا في الوقت ذاته إلى اقتراب المجلس الرئاسي من وضع الترتيبات النهائية لمشروع المصالحة الوطنية؛ الذي سيُعالج كل القضايا المهمة، من أجل إنهاء المراحل الانتقالية، والوصول إلى الاستقرار وتحقيق السلام في البلاد.

من جهته، أكد مبعوث الرئيس الفرنسي، على أهمية تركيز جهود المجتمع الدولي من بينها بلاده، على المسار السياسي للوصول إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وفق إطار دستوري تتفق عليه كل الأطراف المشاركة في العملية السياسية.

وأشاد المبعوث الفرنسي بدور المجلس الرئاسي، في هذه المرحلة في التهدئة والتواصل مع جميع الأطراف، ودعم الحوار من أجل استقرار البلاد، مشيرًا إلى العمل الذي أنجزه المجلس في مشروع المصالحة الوطنية، واستمراره في المحافظة على زخم الانتخابات، وسعيه لإجرائها فق إطار دستوري، يضمن نجاح تنظيمها وقبول نتائجها من الجميع. (وال) ح س/ ر ت

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