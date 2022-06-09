الحزب الحاكم في نيجيريا يختار مرشحه للانتخابات الرئاسية القادمة

اختار الحزب الحاكم في نيجيريا حاكم ولاية لاغوس السابق بولا تينوبو مرشحا عنه في انتخابات الرئاسة المقررة في فبراير 2023، بعد حصوله على 1,271 صوتًا من مندوبي الحزب، مقابل 316 لأقرب منافسيه.

وتعهد تينوبو في خطاب قبول الترشح بأنه إذا تم انتخابه فسيُركز على تعزيز الأمن، الذي يعد تدهوره مصدر قلق كبير في نيجيريا، وتطوير الصناعة المحلية وإقامة ميناء جديد في خطوة لإنعاش الاقتصاد، بحسب قوله.

ومن المقرر أن يتنحى الرئيس محمد بخاري العام المقبل بعد قيادته أكبر دولة أفريقية سكانًا، وأكبر مصدر للنفط بالقارة، لمدة ثماني سنوات، وهي أقصى حد يسمح به الدستور.

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