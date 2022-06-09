ليبيا نيوز

الحزب الحاكم في نيجيريا يختار مرشحه للانتخابات الرئاسية القادمة

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اختار الحزب الحاكم في نيجيريا حاكم ولاية لاغوس السابق بولا تينوبو مرشحا عنه في انتخابات الرئاسة المقررة في فبراير 2023، بعد حصوله على 1,271 صوتًا من مندوبي الحزب، مقابل 316 لأقرب منافسيه.

وتعهد تينوبو في خطاب قبول الترشح بأنه إذا تم انتخابه فسيُركز على تعزيز الأمن، الذي يعد تدهوره مصدر قلق كبير في نيجيريا، وتطوير الصناعة المحلية وإقامة ميناء جديد في خطوة لإنعاش الاقتصاد، بحسب قوله.

ومن المقرر أن يتنحى الرئيس محمد بخاري العام المقبل بعد قيادته أكبر دولة أفريقية سكانًا، وأكبر مصدر للنفط بالقارة، لمدة ثماني سنوات، وهي أقصى حد يسمح به الدستور.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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