البيت الأبيض: بايدن سيحضر قمتيْ مجموعة السبع والناتو المقبلتين

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيتوجه إلى ألمانيا لحضور قمة مجموعة السبع المقرر عقدها في الـ 25 من هذا الشهر.

وستُخصص هذه القمة لمناقشة الحرب في أوكرانيا وتداعياتها على أزمة الغذاء والطاقة في العالم، بعد أشهر من الهجوم الروسي.

وأضافت المتحدثة أن بايدن وعقب قمة السبع سيتوجه إلى العاصمة الإسبانية مدريد، لحضور قمة حلف شمال الأطلسي المزمع عقدها في الـ 28 من يونيو الجاري، حيث من المرجح أن يركز جدول الأعمال على تحول الحلف خلال العقد المقبل.

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