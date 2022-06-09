تحطم طائرة عسكرية أميركية على متنها 5 أشخاص

واشنطن 09 يونيو 2022 (وال) -تحطمت طائرة عسكرية أميركية، تابعة لوحدة طيران المارينز الثالثة، وعلى متنها طاقم مكون من (5) أفراد بالقرب من منطقة غلاميس، على بعد (35) كيلومترا من الحدود المكسيكية مساء أمس الأربعاء دون الإعلان عن مصير الطاقم.

ونقلت واشنطن بوست، عن مصادر عسكرية، أنه جرى تحديد الطائرة وهي من طراز “أم في-22 بي أوسبري”، وتابعة لقاعدة كامب بندلتون الجوية للمارينز.

وسبق وأن تحطمت طائرة من الطراز نفسه في النروج في مارس الماضي، ما أسفر عن مقتل (4) من أفراد المارينز كانوا على متنها.(وال واشنطن) س خ.

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