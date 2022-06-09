استشهاد فلسطيني وإصابة 5 آخرين في مواجهات بمدينة الخليل

الخليل 09 يونيو 2022 (وال) -أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الخميس، عن استشهاد الشاب محمود فايز أبو عيهور متأثرا بإصابته الحرجة، برصاص قوات الاحتلال الصهيوني، في بلدة حلحول، شمال مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن الشهيد أبو عيهور أصيب برصاصة ولم تنجح جميع محاولات الطواقم الطبية لإنقاذ حياته، وبينت أن المواجهات العنيفة التي اندلعت مع قوات الاحتلال في بلدة حلول أسفرت عن (3) إصابات بالرصاص الحي، إضافة إلى إصابتين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ونقلت جميعها إلى الامستشفى الأهلي في الخليل لتلقي العلاج.

وكانت مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال بلدة حلحول، حيث أطلق الجنود خلالها الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين والمحلات التجارية.(وال الخليل) س خ.

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