وزارة الصحة تستعد لإطلاق منظومة الصيدلة والإمداد الطبي .

طرابلس 9 يونيو 2022 م ( وال ) تستعد وزارة الصحة هذه الايام لإطلاق منظومة الصيدلة والإمداد الطبي ضمن جهود الوزارة وخطتها لتنظيم قطاع الصحة والنهوض بالخدمات الصحية بكل المستشفيات ومراكز الصحة الاولية وتوطين العلاج بالداخل في مختلف التخصصات الطبية .

ويتم اعداد المنظومة بالتعاون مع الهيئة العامة للمعلومات والشركة المنفّذة لمنظومة الصيدلة والإمداد الطبي الذي تعد أول مشروع إلكتروني تطلقه وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية.

وسيتم من خلال المنظومة الإلكترونية للصيدلة والإمداد الطبي تنظيم مهنة الصيدلة ودراسة ووضع وتحديد الاحتياج العام للوزارة من بنود الإمداد الطبي ، والمساهمة في إعداد الميزانيات اللازمة لتوفيرها ، ووضع المعايير الخاصة بتخزينها بما يكفل حسن انسيابها وترشيد استهلاكها وتوفير مخزون استراتيجي منها ووضع آلية لتوزيعها .

و تسجيل شركات الادوية العالمية و المحلية وربط المنظومة بالمراكز التخصصية الأخرى .