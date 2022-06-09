مكتب وزارة الشباب بلدية أوال بمنطقة درج يناقش افاق التعاون مع قبائل الطوارق بدولة الجزائر .

طرابلس 9 يونيو 2022م ( وال ) – عقد مدير مكتب الشباب بلدية أوال ” أحمد قنيدي ” بمنطقة درج اجتماعا مع قبائل الطوارق بدولة الجزائر برئاسة آمين عقال طاسيلي وعضو مجلس الدولة عن الثلث الرئاسي ” البكري غومة ” تم خلاله مناقشة افاق التعاون الشبابي الاجتماعي وتبادل الزيارات بين الشباب في البلدين .

وناقش الوفد الاجتماعي من شباب أوآل وشباب الزنتان تحت اشراف وزارة الشباب مع قبائل الطوارق بالجزائر سبل تنمية العلاقات الإجتماعية بين شباب المناطق الحدودية وحل الإشكاليات عن طريق العرف الإجتماعي وتعزيز التواصل بين الأشقاء بالبلدين.

ويذكر أن مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم 33 لسنة 2022 ميلادية بإنشاء بلديات أوال و تهالة و بركت.