عناصر الطقس ليوم الغد الجمعة ; ارتفاع في درجات الحرارة يصل اليوم إلى 44 درجة على الدواخل ومدن الجنوب .

طرابلس 9 يونيو 2022 م ( وال ) – نشر مركز الارصاد الجوية عناصر الطقس ليوم الغد الجمعة الموافق 10 من شهر يونيو الجاري.

واحتوت النشرة الحالة الجوية وحركة الرياح وحالة البحر ليوم الغد ” ولا تغير في حالة الطقس هذا اليوم على معظم مناطق ليبيا.

– مناطق الدواخل والجنوب تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة تصل إلى 44 مْ وترتفع يوم الغد على الساحل الشرقي لتصل على طبرق إلى (40)مْ،

يتوقع مركز الارصاد الجوية أن تتراجع درجات الحرارة بدايةً من يوم الغد الجمعة على مناطق الشمال الغربي وتتكاثر السحب اليوم على بعض المناطق الغربية ومساء يوم الغد على مناطق الجبل الاخضر .