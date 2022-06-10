اختتام برنامج التدريب والدعم ‏الاستشاري لمكاتب الإعلام بوزارتي الداخلية والعدل.

طرابلس 9 يونيو 2022م ( وال ) – اختتمت ظهر اليوم الخميس فعاليات برنامج التدريب والدعم ‏الاستشاري لمكاتب الإعلام بوزارتي الداخلية والعدل الذي يهدف ‏إلى الارتقاء بمستوى الأداء الإعلامي والتواصل ‏والاتصال بكافة بمكونات وزارة الداخلية.

وحضر الحفل الختامي لبرنامج التدريب والدعم الاستشاري وزير الداخلية” خالد مازن” والممثل المقيم ‏لبرنامج الإنمائي ببعثة الأمم المتحدة “مارك اندري” ومدير ‏الإدارة العامة للتدريب لواء “علي الطويل” و مدير إدارة التعاون الدولي لواء يوسف الرابطي وممثلين عن وزارتي ‏العدل والداخلية ..‏

وتخلل الحفل تكريم المتفوقين في البرنامج التدريبي ومنح ‏شهائد للمتدربين. ‏