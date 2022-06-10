اختتام برنامج التدريب والدعم ‏الاستشاري لمكاتب الإعلام بوزارتي الداخلية والعدل.

طرابلس 9 يونيو 2022م ( وال ) – اختتمت ظهر اليوم الخميس فعاليات برنامج التدريب والدعم الاستشاري لمكاتب الإعلام بوزارتي الداخلية والعدل الذي يهدف إلى الارتقاء بمستوى الأداء الإعلامي والتواصل والاتصال بكافة بمكونات وزارة الداخلية.
وحضر الحفل الختامي لبرنامج التدريب والدعم الاستشاري وزير الداخلية” خالد مازن” والممثل المقيم لبرنامج الإنمائي ببعثة الأمم المتحدة “مارك اندري” ومدير الإدارة العامة للتدريب لواء “علي الطويل” و مدير إدارة التعاون الدولي لواء يوسف الرابطي وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية ..
وتخلل الحفل تكريم المتفوقين في البرنامج التدريبي ومنح شهائد للمتدربين.
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