ليبيا نيوز

اختتام برنامج التدريب والدعم ‏الاستشاري لمكاتب الإعلام بوزارتي الداخلية والعدل.

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 9 يونيو 2022م ( وال ) – اختتمت ظهر اليوم الخميس فعاليات برنامج التدريب والدعم ‏الاستشاري لمكاتب الإعلام بوزارتي الداخلية والعدل الذي يهدف ‏إلى الارتقاء بمستوى الأداء الإعلامي والتواصل ‏والاتصال بكافة بمكونات وزارة الداخلية.

 وحضر الحفل الختامي لبرنامج التدريب والدعم الاستشاري  وزير الداخلية” خالد مازن” والممثل المقيم ‏لبرنامج الإنمائي ببعثة الأمم المتحدة “مارك اندري” ومدير ‏الإدارة العامة للتدريب لواء “علي الطويل” و مدير إدارة التعاون الدولي لواء يوسف الرابطي وممثلين عن وزارتي ‏العدل والداخلية ..‏

 

وتخلل الحفل تكريم المتفوقين في البرنامج التدريبي  ومنح ‏شهائد للمتدربين. ‏

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وكالة الأنباء الليبية

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