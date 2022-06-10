ليبيا نيوز

عبد الله اللافي يناقش مع وزيرة الخارجية التنسيق المشترك وكذلك أوضاع السفارات الليبية والبعثات الدبلوماسية وسبل دعمها .

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 طرابلس   9 يونيو 2022م ( وال ) –  عقد نائب المجلس الرئاسي ”  عبد الله اللافي ” اجتماعا اليوم الخميس مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي ” نجلاء المنقوش ”   وذلك ضمن إطار التنسيق والتشاور بين المجلس الرئاسي ووزارة الخارجية .

 حيث تم مناقشة آخر مستجدات والأوضاع على الساحة المحلية والدولية، ومجهودات المجلس الرئاسي في معالجة وتنظيم مشروع المصالحة الوطنية  لتعزيز الاستقرار والسلام .

كما ناقش الاجتماع أوضاع السفارات الليبية والبعثات الدبلوماسية وسبل دعمها  لتوفير ما يلزم للجالية الليبية بالخارج، وتسهيل الإجراءات والخدمات الإدارية لهم، والعمل على تعزيز العلاقات وروابط الصداقة والتعاون المشترك بين ليبيا والدول الشقيقة في كل المجالات.

      

 

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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