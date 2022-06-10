(وال) والأوساط الصحفية والإعلامية تنعي الصحفي (عزالدين عبدا لعاطي اللواج ) .

بنغازي 09 يونيو 2022 م (وال) – تنعى (وال) والأوساط الصحفية والثقافية والإعلامية الصحفي والباحث السياسي ” عزالدين عبدا لعاطي اللواج ” الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى ليلة البارحة إثر نوبة قلبية عن عمر ناهز الـ (46) عاما.

والفقيد رحمه الله من مواليد مدينة بنغازي عام 1976، وتخرج من قسم العلوم السياسية بجامعة بنغازي العام 1998، وعمل في قطاع التربية والتعليم قبل أن يتم اختياره لتأسيس صحيفة قورينا والتي تولّى رئاسة تحريرها، مند انطلاق عددها الأول في 20 أغسطس 2007 ميلادي.

وتميز ” اللواج ” رحمه الله برصانة كتاباته الصحفية وبروز مشاركاته في عديد الصحف المحلية والدولية، الورقية والإلكترونية، إضافة إلى إصداراته الجمّة في مجال العلوم السياسية والأنثربولجي.

وساهم الفقيد كإعلامي وباحث ومحلل سياسي في عديد القنوات التلفزيونية بعد عام 2011 قبل أن يتم تعيينه عضوا في هيأة التدريس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة درنة.

وعانى الفقيد في الآونة الأخيرة تدهورا في حالته الصحية، بسبب مضاعفات مرض السكري ومن بينها مشاكل ضعف النظر، التي دخل على إثرها في حالة انعزال عن مختلف الأنشطة التي كان يرتادها وأدّت إلى فقده القدرة على الكتابة والقراءة التي شغلت شغفه وكونت فكره.

ووري جثمانه الطاهر بحضور مهيب من مختلف الأوساط الثقافية والإعلامية والأكاديمية، ظهر الخميس، بعد مسيرة من العطاء، وتعليمه لعديد البارزين في المجال الصحفي والأكاديمي.

وتنعى وكالة الأنباء الليبية بكامل طاقمها الفقيد الراحل الصحفي ” عز الدين اللواج ” داعية الله سبحانه بأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه جميل الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

( وال – بنغازي).