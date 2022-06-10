رئيس الوزراء المجري يحذر من خطورة حظر الغاز الروسي

حذر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوريان من خطورة حظر الغاز الروسي، وانعكاساته على الاتحاد الأوروبي.

وقال إن حظر الغاز الروسي سيعمل على تدمير اقتصاد الاتحاد الأوروبي الذي يعاني أساسًا من التضخم بعد ارتفاع أسعار الطاقة منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير الماضي.

وتوقع أن يصل التضخم في المجر إلى 15 أو 16% خلال الأشهر القادمة لو لم تتم السيطرة على أسعار الطاقة والوقود وبعض الأغذية الأساسية.

يذكر أن التضخم في المجر ارتفع في شهر مايو الماضي إلى 10,7%.

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