ليبيا نيوز

ماكرون يؤكد استمرار بلاده في إرسال الأسلحة الثقيلة إلى أوكرانيا

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن بلاده ستواصل دعمها لأوكرانيا من خلال إرسال مزيد من الأسلحة الثقيلة التي ستُساعدها في مواجهة الهجوم الروسي.

وأشار قصر الإليزيه إلى أن ماكرون أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ناقشا فيها حاجة أوكرانيا من المعدات العسكرية، والدعم السياسي والاقتصادي والمساعدات الإنسانية.

وقال الإليزيه إن ماكرون اتفق مع زيلينسكي بشأن مناقشة طلب انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، ومناقشة الموضوع في الجلسة التي ستعقد في 23 و24 يونيو الجاري.

يذكر أن فرنسا زودت أوكرانيا، في وقت سابق، بمدافع قيصر هاوتزر، ودرّبت الجنود الأوكرانيين على استخدامها.

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قناة 218 الليبية

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