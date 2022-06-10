ماكرون يؤكد استمرار بلاده في إرسال الأسلحة الثقيلة إلى أوكرانيا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن بلاده ستواصل دعمها لأوكرانيا من خلال إرسال مزيد من الأسلحة الثقيلة التي ستُساعدها في مواجهة الهجوم الروسي.

وأشار قصر الإليزيه إلى أن ماكرون أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ناقشا فيها حاجة أوكرانيا من المعدات العسكرية، والدعم السياسي والاقتصادي والمساعدات الإنسانية.

وقال الإليزيه إن ماكرون اتفق مع زيلينسكي بشأن مناقشة طلب انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، ومناقشة الموضوع في الجلسة التي ستعقد في 23 و24 يونيو الجاري.

يذكر أن فرنسا زودت أوكرانيا، في وقت سابق، بمدافع قيصر هاوتزر، ودرّبت الجنود الأوكرانيين على استخدامها.

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