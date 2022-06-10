زيلينسكي يحذر من مجاعة عالمية بسبب الحصار الروسي

حذر الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي من أن ملايين الناس في العالم قد يتضورون جوعًا، إذا استمر الحصار الروسي لموانئ أوكرانيا على البحر الأسود.

وألقت موسكو من جانبها بمسؤولية أزمة الغذاء العالمية على العقوبات الغربية المفروضة عليها، والتي تقيد صادراتها من الحبوب، مبدية استعدادها للسماح بإعادة فتح الموانئ الأوكرانية للصادرات، إذا أزالت أوكرانيا الألغام، ووفت بشروط أخرى، بينما وصفت كييف هذه العروض بأنها وعود فارغة.

وفي سياق متصل، أعلنت السلطات الانفصالية الموالية لموسكو في لوجانسك أنها ستبدأ قريبًا بإرسال شحنات حبوب حررتها قواتها، بحسب تعبيرها، إلى روسيا عبر السكك الحديدية.

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