ليبيا نيوز

زيلينسكي يحذر من مجاعة عالمية بسبب الحصار الروسي

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حذر الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي من أن ملايين الناس في العالم قد يتضورون جوعًا، إذا استمر الحصار الروسي لموانئ أوكرانيا على البحر الأسود.

وألقت موسكو من جانبها بمسؤولية أزمة الغذاء العالمية على العقوبات الغربية المفروضة عليها، والتي تقيد صادراتها من الحبوب، مبدية استعدادها للسماح بإعادة فتح الموانئ الأوكرانية للصادرات، إذا أزالت أوكرانيا الألغام، ووفت بشروط أخرى، بينما وصفت كييف هذه العروض بأنها وعود فارغة.

وفي سياق متصل، أعلنت السلطات الانفصالية الموالية لموسكو في لوجانسك أنها ستبدأ قريبًا بإرسال شحنات حبوب حررتها قواتها، بحسب تعبيرها، إلى روسيا عبر السكك الحديدية.

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قناة 218 الليبية

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