قلق أوروبي من إلغاء الجزائر معاهدة الصداقة مع إسبانيا

شدد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس على أن بلاده ستدافع بقوة عن مصالحها الوطنية، على خلفية قرار الجزائر إلغاء معاهدة صداقة وتعاون عمرها 20 عامًا، وحظرها كل أشكال التجارة مع إسبانيا عدا الغاز.

و أثارت الخطوة الجزائرية قلق مسؤولين بالاتحاد الأوروبي، فقد وصفت المتحدثة باسم الشؤون الخارجية للمفوضية الأوروبية قرار الجزائر بـ”المقلق للغاية”، ودعت السلطات الجزائرية إلى مراجعته والعمل مع إسبانيا على إيجاد حلول للخلاف بينهما.

وسيتوجه ألباريس إلى بروكسل الجمعة لمناقشة الأزمة مع المفوض الأوروبي للتجارة، مع تأكيد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على أنه لن يفسخ عقد توريد الغاز بسبب الخلاف.

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