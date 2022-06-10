لجنة المسار الدستوري بالمجلس الاعلى للدولة تبحث مع التكتل الوطني للاحزاب مواد الوثيقة الدستورية التي تنظم العملية الانتخابية القادمة .

طرابلس 10 يونيو 2022م ( وال ) – عقدت لجنة المسار الدستوري التابعة للمجلس الاعلي لدولة اجتماعاً أمس الخميس مع التكتل الوطني للأحزاب الليبية، بمقر ديوان المجلس.

وبحسب المكتب الاعلامي للمجلس الاعلى للدولة ، فإن الاجتماع ناقش مواد الوثيقة الدستورية التي تنظم المرحلة القادمة والعملية الانتخابية .

كما تناول الاجتماع سبل تذليل الصعاب للوصول إلى اتفاق مع مجلس النواب.

وستعقد الجولة الأخيرة من محادثات اللجنة الدستورية في القاهرة، الأسبوع المقبل، وذلك بغية التوصل إلى «الإطار الدستوري اللازم لإجراء انتخابات وطنية شاملة».

يشار إلى أن اللجنة تتكون من 24 عضوا، بالمناصفة بين مجلسي النواب والدولة، وختمت، في 20 مايو الماضي الجولة الثانية. من مباحثاتها في القاهرة حول المسار الدستوري، برعاية البعثة الأممية في ليبيا.

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