تحالف الحرية والتغيير السوداني يرفض المشاركة في الحوار السياسي

أكد تحالف الحرية والتغيير السوداني المعارض رفضه المشاركة في الحوار السياسي الذي انطلق الأربعاء، معتبرًا أنه شرعنة للانقلاب وبناء حاضنة على أساس قسمة السلطة بعيدًا عن قضايا الثورة والانتقال المدني الديمقراطي.

وشدد التحالف، في بيان عقب اجتماع لقادته مع ممثلين عن المجلس العسكري، دعت إليه مساعدة وزير الخارجية الأميركية للشؤون الإفريقية مولي في، والسفير السعودي بالخرطوم؛ على تمسكه بالحل السياسي الحقيقي الذي ينهي الانقلاب.

ودعا البيان كل قوى الثورة إلى وضع رؤية مشتركة وتعبئة الشعب والمجتمعين الإقليمي والدولي لمساندة هذه الرؤية، التي تكفل إقامة سلطة مدنية ديمقراطية تحقق أهداف الثورة.

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