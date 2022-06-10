بلينكن ينتقد استفزازات إيران.. ويحذر من أزمة نووية خطيرة

حذر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من “أزمة نووية خطيرة”، بسبب ما وصفها باستفزازات طهران في الملف النووي، متوعدًا بمزيد من العزلة الاقتصادية والسياسية لإيران، لافتًا، في الوقت ذاته، إلى أن واشنطن ما تزال تواصل حث إيران على اختيار طريق الدبلوماسية.

وجاءت التحذيرات الأميركية ردًا على قرار طهران وقف عمل كاميرات تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراقبة أنشطتها النووية، بعد تبني مجلس محافظي الوكالة قرارًا ينتقدها على عدم تعاونها، وهو ما وصفته إيران بالمتسرع.

ونددت كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا، في بيان مشترك، بالخطوات الإيرانية، وحثتها على استئناف تعاونها كاملاً مع الوكالة ووقف التصعيد النووي.

وكان مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي قد قال إن إيران وجهت ضربة شبه قاصمة إلى فرص إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، بعد أن بدأت في إزالة جميع معدات المراقبة التي وضعتها الوكالة بموجب الاتفاق.

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