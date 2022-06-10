قتلى وجرحى في إطلاق نار بماريلاند.. وتحطم مروحية بكاليفورنيا

ذكرت شرطة ولاية ماريلاند الأميركية أن مسلحًا فتح النار في مصنع شمال الولاية؛ مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص على الأقل، وذلك في أحدث واقعة إطلاق نار تشهدها الولايات المتحدة.

وأشار حاكم الولاية لاري هوجان إلى أن أحد أفراد الشرطة أصيب برصاصة أطلقها المهاجم الذي لم تكشف هويته بعد، كما لم يتضح الدافع المحتمل للحادث.

وأكد متحدث باسم شركة كولومبيا ماشين التي تدير المصنع أنها تتعاون مع السلطات في تحقيقها، رافضًا الإفصاح عن عدد العاملين الذي كانوا موجودين في الموقع وقت الحادث.

ولقي خمسة أفراد من سلاح مشاة البحرية حتفهم عندما تحطمت طائرتهم من طراز أوسبري في جنوب كاليفورنيا خلال مهمة تدريبية، فيما لم يكشف عن أسماء وأعمار الجنود.

و نفت المتحدثة باسم الجناح الثالث لطائرات مشاة البحرية سارة مارشال صحة شائعات زعمت وجود مواد نووية على متن الطائرة، فيما أعرب قائد سلاح مشاة البحرية اللواء برادفورد جيرينج عن أسفه لخسارة الجنود في هذا الحادث المأساوي، مقدمًا تعازيه لعائلاتهم وأصدقائهم.

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