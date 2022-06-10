بايدن يشدد على أهمية تحقيق طموحات الأميركيتين في التنمية

شدد الرئيس الأميركي جو بايدن، على أهمية تحقيق طموحات منطقة الأميركيتين في التنمية، والاستعداد لمواجهة أي جائحة جديدة، لافتًا إلى أن السياسات الجديدة لبلاده تركز على مساعدة اقتصاد العالم.

وأشار بايدن، في كلمته أمام القمة الرابعة للرؤساء التنفيذيين للأميركيتين في لوس أنجلوس، إلى أن بلاده تعمل على توفير فرص للشباب في مجال التكنولوجيا، وبناء استثمارات تحقق مكاسب مستدامة للأسر، خاصةً بعد الحرب الأوكرانية التي أدت إلى اضطرابات اقتصادية أثّرت على العالم بأسره.

وقبيل القمة، أعلن البيت الأبيض عن مبادرة صحية لدعم الأميركيتين عبر تحسين مهارات 500 ألف عامل من الأطقم الصحية في المنطقة.

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