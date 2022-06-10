وزيرة خارجية حكومة الوحدة الوطنية تهنئ الأعضاء الجدد بمجلس الأمن.

طرابلس 10 يونيو 2022م ( وال ) – قدمت وزيرة الخارجية ” نجلاء المنقوش ” اليوم الجمعة التهاني إلى الأعضاء المنتخبين حديثا بمجلس الأمن الدولي .

وكتبت ” المنقوش ” تغريدة عبر حسابها بموقع التوتير مهنئة الدول الخمس ” اتمنى لهم التوفيق في مهمتهم للحفاظ على السلام والأمن والتمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة” .

و كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، صوتت أمس الخميس،بالمقر الرئيسي للمنظمة الدولية في نيويورك لصالح انتخاب خمس دول أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن الدولي للفترة 2023 – 2024، وهي كل من سويسرا ومالطا وموزامبيق واليابان والإكوادور .

ومن المقرر أن تشغل هذه الدول مقاعد عضويتها بمجلس الامن اعتبارا من مطلع العام 2023 .

…( وال ) ….