ليبيا نيوز

وزيرة خارجية حكومة الوحدة الوطنية تهنئ الأعضاء الجدد بمجلس الأمن.

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 10 يونيو 2022م ( وال ) –  قدمت وزيرة الخارجية  ” نجلاء المنقوش ” اليوم الجمعة  التهاني إلى الأعضاء المنتخبين حديثا بمجلس الأمن الدولي .

  وكتبت ” المنقوش ” تغريدة عبر حسابها بموقع التوتير مهنئة الدول الخمس ” اتمنى لهم التوفيق في مهمتهم للحفاظ على السلام والأمن والتمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة” .

 و كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة،  صوتت أمس الخميس،بالمقر الرئيسي للمنظمة الدولية في نيويورك لصالح انتخاب خمس دول أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن الدولي للفترة 2023 – 2024،    وهي كل من سويسرا  ومالطا  وموزامبيق  واليابان  والإكوادور .

   ومن المقرر أن تشغل هذه الدول مقاعد عضويتها بمجلس الامن اعتبارا من مطلع العام 2023 .

…( وال ) ….

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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