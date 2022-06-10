تقلب أسعار النفط بين إغلاقات الصين وقوة الطلب في أمريكا.

لندن 10يونيو 2022 م ( وال ) – تشهد اسعار النفط، اليوم الجمعة، تقلبا بين ارتفاع وانخفاض، إذ تشده عودة الصين اجراءات الاغلاق المرتبط بجائحة كورونا، بينما يدعمه طلب قوي على الوقود في الولايات المتحدة، واتساع مخاوف نقص الامدادات.

وسجلت عقود خام برنت القياسي، تسليم اغسطس اليوم ، ارتفاع طفيفا بمقدار 34 سنتا أو بنسبة 0.28%، ليجري تداولها عند 123.41 دولار للبرميل.

وزادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الاميركي، تسليم تموز/يوليو، 30 سنتا أو بنسبة 0.25%، إلى 121.81 دولار للبرميل.

ويتجه مزيج برنت لإغلاق تداولات الأسبوع مرتفعا بنحو 3.5% في خامس مكسب أسبوعي، فيما يتجه الخام الأميركي لتسجيل مكاسب هذا الأسبوع بنحو 2.5 بالمئة، في سابع مكسب أسبوعي على التوالي، لتبقى الأسعار قرب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر.

ومع بدء التداولات في أسواق أوروبا وقرب فتح البورصات الأميركية، عوضت أسعار النفط الخسائر التي تكبدتها في التعاملات الآسيوية المبكرة مدفوعة بمخاوف تقلص الطلب في الصين، ثاني أكبر مستهلك للخام في العالم.

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