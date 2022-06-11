اصابة 7 شبان بجروح واخرين بحالات اختناق خلال قمع قوات الاحتلال الصهيوني للمسيرة الاسبوعية بقلقيلية .

قلقيلية 10 يونيو 2022 (وال) – أصيب 7 شبان فلسطينيين بالرصاص والعشرات الاخرين بالاختناق خلال قمع قوات الاحتلال الصهيوني لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان شرق قلقيلية، والتي انطلقت تنديدًا باستمرار اعتداءات الاحتلال المختلفة بحق الفلسطينيين في كافة المحافظات الفلسطينية.

وونقلت وكالة الانباء الفلسطينية وفا عن المتحدث الإعلامي باسم حركة “فتح” في إقليم قلقيلية مراد شتيوي أن قوات الاحتلال قمعت المسيرة بإطلاق وابل من الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام المسيل للدموع وقنابل الصوت تجاه المشاركين، ما أدى إلى إصابة 7 شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق الشديد، عولجوا ميدانيا.

وأوضحت الوكالة أن قوات الاحتلال هاجموا المشاركين في المسيرة واقتحموا عددا من المنازل وحولوها لثكنة عسكرية، فيما اعتلى عساكر الاحتلال قمة جبل مطل على البلدة ونصبوا كمائن بين حقول الزيتون بهدف اعتقال الشبان دون تسجيل أية اعتقالات.

وكانت المسيرة قد انطلقت بعد صلاة الجمعة من مسجد عمر بن الخطاب بمشاركة المئات من أبناء البلدة كما شارك فيها عدد من المتضامنين الأجانب من منظمات التضامن الدولي