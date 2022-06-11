الحكومة والبنك المركزي في اليابان يعربان عن قلقهما الشديد للانخفاض الحاد في قيمة الين .

طوكيو 10 يونيو 2022 م (وال) – أكدت الحكومة اليابانية والبنك المركزي في بيان مشترك اليوم الجمعة

إنهما قلقان من الانخفاضات الحادة الأخيرة في الين الذي سجل أدنى مستويات له هذا العام ، الأمر الذي قد يضطر الحكومة الى التدخل لدعم العملة التي لم يلحقها انخفاض منذ عقدين من الزمن .

وأكد البيان على القلق المتزايد بين صانعي السياسة بشأن الضرر الذي قد يلحقه الانخفاض الحاد في قيمة الين بالاقتصاد الياباني الهش من خلال الإضرار بنشاط الأعمال والمستهلكين .

وذكرت وكالة “رويترز” أن العديد من اللاعبين في السوق يشككون في أن اليابان العضو في “مجموعة السبع الكبار” ستتدخل قريبًا لدعم الين مباشرة ، وهو مسار عمل مشحون دبلوماسيًا ومكلفًا ، حدث آخر مرة قبل 20 عامًا .

بعد اجتماع مع نظيره في بنك ، ونقلت رويترز عن الخبير الكبير في مجال العملة “ماساتو كاندا” للصحفيين إن طوكيو (ستستجيب بمرونة مع جميع الخيارات المطروحة على الطاولة) .

ورفض الإفصاح عما إذا كان بإمكان طوكيو التفاوض مع دول أخرى للتدخل بشكل مشترك في السوق لانقاذ الين .

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