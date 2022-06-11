خلال استقباله المنقوش بقصر قرطاج ،، الرئيس التونسي يؤكد دعمه الحل السياسي الليبي ـ الليبي بعيدا عن التدخلات الخارجية.

تونس 10 يونيو 2022م (وال) ـ أكد الرئيس التونسي “قيس سعيد” على موقف تونس الثابت من الأوضاع في ليبيا والقائم على دعم الحل السلمي الليبي-الليبي بعيدا عن التدخلات الخارجية والمتمسّك بوحدة هذا البلد، مشيرا إلى أن أمن ليبيا واستقرارها من أمن واستقرار تونس.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم الجمعة بقصر قرطاج، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية “نجلاء منقوش”.

وجدد الرئيس التونسي رفض بلاده أي محاولة لتقسيم ليبيا، واستعداد ها الدائم للوقوف إلى جانب الأشقاء في ليبيا لدعم جهودهم من أجل التوصل إلى تسوية سياسية تمكّن الشعب الليبي الشقيق من التفرّغ لجهود التنمية والإعمار.

وأوضح “قيس سعيد ” أن تونس تحترم خيارات الشعب الليبي، وهي على ثقة بأنه يتوفر على كل الإمكانيات التي تمكّنه من النجاح في الخروج من هذا الوضع الدقيق الذي يمرّ به بالرغم من صعوبة الظرف الإقليمي والدولي وحدّة التحديات المطروحة وتعدّدها.

ومن جانبها، استعرضت “نجلاء المنقوش” آخر التطورات في ليبيا، والجهود المبذولة من أجل إرساء حوار حقيقي جامع يمهّد لخطوات سياسية قادمة ويحمي ليبيا من مخاطر التقسيم والتدخل الخارجي.

وأعربت “المنقوش” عن امتنان ليبيا لموقف تونس الثابت ولدورها الفاعل في الدفع نحو تسوية سلمية تجسيدا لعلاقات الأخوة الصادقة القائمة بين البلدين وللقيم الحضارية والتاريخية المشتركة بين الشعبين الشقيقين.