المؤسسة الليبية للاستثمار تنجح للمرة الثانية في منع شركة تونسية من الحجز على أصولها في فرنسا.

عن مصدر الخبر
وكالة الأنباء الليبية
قد يعجبــــك أيضـــاً
خلال استقباله المنقوش بقصر قرطاج ،، الرئيس التونسي يؤكد دعمه الحل السياسي الليبي ـ الليبي بعيدا عن التدخلات الخارجية.
تم النشر منذُ 47 دقيقة
الحكومة والبنك المركزي في اليابان يعربان عن قلقهما الشديد للانخفاض الحاد في قيمة الين .
تم النشر منذُ ساعتين
اصابة 7 شبان بجروح واخرين بحالات اختناق خلال قمع قوات الاحتلال الصهيوني للمسيرة الاسبوعية بقلقيلية .
تم النشر منذُ ساعتين
أكثر من 50% من الأسر البريطانية ترشد الطاقة بسبب ارتفاع التكاليف.
تم النشر منذُ 3 ساعات
أضف تعليقـك