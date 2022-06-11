المشري : على الرئاسي والحكومة التحقيق في الاشتباكات بطرابلس ، ومعاقبة المتورطين ، وإلا سنحملهم كامل المسؤولية عن الاستخفاف بأرواح وممتلكات المدنيين .

طرابلس 11 يونيو 2022 م (وال) – وصف رئيس المجلس الاعلى للدولة ” خالد المشري ” الاشتباكات التي وقعت مساء أمس الجمعة بمنطقة مكتظّة بالعائلات ، هو الاستِهتار بأرواح المواطنين من قبل مجموعات مسلحة وصفها بغير المنضبطة.

وقال ” المشري ” في منشور على صفحته الشخصية بشبكة التواصل ” فيسبوك ” إن هذه الاشتباكات تحتِّم على المجلس الرئاسي والحكومة فتح تحقيق فوري بشأن الحادثة ونشره للرأي العام ومعاقبة المتورطين ، وإلا فإننا نحملهم كامل المسؤولية عن حالة الفوضى والاستخفاف بأرواح وممتلكات المدنيين.

( وال)