ليبيا نيوز

المشري : على الرئاسي والحكومة التحقيق في الاشتباكات بطرابلس ، ومعاقبة المتورطين ، وإلا سنحملهم كامل المسؤولية عن الاستخفاف بأرواح وممتلكات المدنيين .

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 11 يونيو 2022 م (وال) – وصف رئيس المجلس الاعلى للدولة ” خالد المشري ” الاشتباكات التي وقعت مساء أمس الجمعة بمنطقة مكتظّة بالعائلات ، هو الاستِهتار بأرواح المواطنين من قبل مجموعات مسلحة وصفها بغير المنضبطة.

وقال ” المشري ” في منشور على صفحته الشخصية بشبكة التواصل ” فيسبوك ” إن هذه الاشتباكات تحتِّم على المجلس الرئاسي والحكومة فتح تحقيق فوري بشأن الحادثة ونشره للرأي العام ومعاقبة المتورطين ، وإلا فإننا نحملهم كامل المسؤولية عن حالة الفوضى والاستخفاف بأرواح وممتلكات المدنيين.

( وال)

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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