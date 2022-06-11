ليبيا نيوز

بايدن يدعو الأميركيين للتعايش مع التضخم

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن خلال فعالية لتجمع الديمقراطيين في بيفرلي هيلز أن التضخم في الولايات المتحدة سيستمر لفترة.

جاءت تصريحات بايدن بعدما صدرت بيانات 10 يونيو الجاري، والتي أظهرت تسارع ضغوط الأسعار الحساسة بشكل غير متوقع خلال الأسابيع القليلة الماضية.

ودعا الأميركيين إلى التعايش مع التضخم، مؤكدًا ثقته بتراجع هذا التضخم وانخفاضه خلال الفترة القادمة.

يذكر أن إدارة بايدن تواجه ضغوطًا متزايدة قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، والتي ستقام في 8 نوفمبر، حيث أصبحت سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس في خطر، بسبب إدارة الرئيس جو بايدن للأزمات التي مر بها العالم منذ تسلمه السلطة خلفًا للرئيس السابق دونالد ترامب.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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