بايدن يدعو الأميركيين للتعايش مع التضخم

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن خلال فعالية لتجمع الديمقراطيين في بيفرلي هيلز أن التضخم في الولايات المتحدة سيستمر لفترة.

جاءت تصريحات بايدن بعدما صدرت بيانات 10 يونيو الجاري، والتي أظهرت تسارع ضغوط الأسعار الحساسة بشكل غير متوقع خلال الأسابيع القليلة الماضية.

ودعا الأميركيين إلى التعايش مع التضخم، مؤكدًا ثقته بتراجع هذا التضخم وانخفاضه خلال الفترة القادمة.

يذكر أن إدارة بايدن تواجه ضغوطًا متزايدة قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، والتي ستقام في 8 نوفمبر، حيث أصبحت سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس في خطر، بسبب إدارة الرئيس جو بايدن للأزمات التي مر بها العالم منذ تسلمه السلطة خلفًا للرئيس السابق دونالد ترامب.

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