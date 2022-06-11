إدانة أميركية كورية جنوبية لاستعدادات كوريا الشمالية النووية

أدانت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية على لساني وزيري دفاعمها استعدادات كوريا الشمالية النووية.

وأكدت الدولتان أن استمرار بيونغ يانغ في إطلاق الصواريخ البالستية يهدد الأمن والسلام في المنطقة.

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، في بيان رسمي، إنها تعتزم مع أمريكا إجراء مجموعة من التدريبات المشتركة من أجل الحفاظ على الردع.

وكان وزيرا الدفاع الكوري الجنوبي لي جونغ سوب والأميركي لويد أوستن قد التقيا في 11 يونيو الجاري ضمن حوار شانجريلا المقام في سنغافورة.

يذكر أن كوريا الشمالية استفزت جارتها الجنوبية خلال الفترة الماضية من خلال إطلاق العديد من الصواريخ البالستية.

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