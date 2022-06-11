الأرصاد الجوية : اعتدال في درجات الحرارة اليوم السبت على أغلب مناطق الشمال .

طرابلس 11 يونيو 2022 (وال) – الأحوال الجوية المتوقعة على المناطق الليبية خلال الثلاثة الأيام القادمة اعتبارا من اليوم السبت وفقا للنشرة الصادرة عن ادارة التنبؤات بالمركز الوطني للارصاد الجوية.

ملخص عام : اعتدال في درجات الحرارة على أغلب مناطق الشمال .

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

السماء صافية إلى قليلة السحب .والرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة نسبياً على بعض المناطق الساحلية . ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(28-34)مْ على اغلب المناطق.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر مع احتمال بسيط لسقوط أمطار متفرقة. والرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة احيانا على بعض المناطق. ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (26-31)مْ على المناطق الساحلية و مابين (35-38)مْ على باقي المناطق.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

السماء: صافية إلى قليلة السحب ، تتكاثر أحياناُ على غات. والرياح: شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة. ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(38-42)مْ على اغلب المناطق، وتسجل(34)مْ على هون هذا اليوم.

الكفرة- السرير- تازربو:-

السماء: صافية. والرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(39-42) مْ.

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