الأرصاد الجوية : اعتدال في درجات الحرارة اليوم السبت على أغلب مناطق الشمال .

طرابلس 11 يونيو 2022 (وال) – الأحوال الجوية المتوقعة على المناطق الليبية خلال الثلاثة الأيام القادمة اعتبارا من اليوم السبت وفقا للنشرة الصادرة عن ادارة التنبؤات بالمركز الوطني للارصاد الجوية.
ملخص عام : اعتدال في درجات الحرارة على أغلب مناطق الشمال .
رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-
السماء صافية إلى قليلة السحب .والرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة نسبياً على بعض المناطق الساحلية . ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(28-34)مْ على اغلب المناطق.
الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-
السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر مع احتمال بسيط لسقوط أمطار متفرقة. والرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة احيانا على بعض المناطق. ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (26-31)مْ على المناطق الساحلية و مابين (35-38)مْ على باقي المناطق.
الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
السماء: صافية إلى قليلة السحب ، تتكاثر أحياناُ على غات. والرياح: شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة. ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(38-42)مْ على اغلب المناطق، وتسجل(34)مْ على هون هذا اليوم.
الكفرة- السرير- تازربو:-
السماء: صافية. والرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(39-42) مْ.
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