الأرصاد الجوية: تأثر اغلب مناطق الشمال بكتلة هوائية تعمل على تراجع في درجات الحرارة.

طرابلس 11 يونيو 2022 (وال) – توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بتأثر اغلب مناطق الشمال بكتلة هوائية معتدلة تعمل على تراجع في درجات الحرارة.

وأوضح المركز في بيان له بشأن الوضع الجوي السائد ، بأن درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها على اغلب المناطق الساحلية هذا اليوم تتراوح ما بين(26- 31) درجة مئوية ، وما بين(35-42)مْ على مناطق الوسط والجنوب.

كما أشار المركز الى تكاثر السحب من حين لاخر على بعض مناطق الشمال مع احتمال سقوط امطار خفيفة على بعض مناطق الشمال الشرقي، ويكون البحر قليل الاضطراب علي طول الساحل هذا اليوم ويوم الغد.

..(وال)..